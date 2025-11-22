Трамп зробив нову заяву про план для України

"Поки не остаточний", так американський президент висловився щодо запропонованого ним "мирного плану".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його "мирний план" Україні не є остаточним.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи є його пропозиція Україні остаточною. У відповідь він сказав таке:

"Ні, поки що ні. Ні, ми хочемо домогтися миру. Це мало статися давним-давно. Війна України з Росією ніколи не повинна була статися. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалася. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні її закінчити", - сказав президент США.