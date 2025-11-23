Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп звинуватив Київ у невдячності за його спроби зупинити війну

23 листопада 2025, 17:53
Трамп звинуватив Київ у невдячності за його спроби зупинити війну
За словами американського президента, нинішня війна є "програшною для всіх" і забрала життя мільйонів людей.

Президент США Дональд Трамп розкритикував українську владу та свого попередника Джо Байдена, заявивши, що повномасштабне вторгнення росії могло б не статися за іншого політичного керівництва.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що війни між Україною та росією "ніколи б не було", якби Сполучені Штати та Україна мали "сильне та належне лідерство". Він повторив своє твердження про нібито "вкрадені" вибори 2020 року та заявив, що за його першої каденції "путін ніколи б не напав".

За словами американського президента, нинішня війна є "програшною для всіх" і забрала життя мільйонів людей. Трамп також висловив претензії до українського керівництва, стверджуючи, що воно "не висловило вдячності" США, а європейські країни, попри війну, продовжують купувати російську нафту.

Він додав, що США постачають НАТО значні обсяги озброєнь, які потім передаються Україні.

Його заява прозвучала на тлі триваючих у Женеві переговорів щодо американського "мирного плану". Президент Володимир Зеленський після перших зустрічей української делегації зазначив, що у плані США можуть бути враховані "критично важливі" для України позиції.

СШАвійнаНАТОВладімір ПутінДональд ТрампДжо Байден

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється