Трамп звинуватив Київ у невдячності за його спроби зупинити війну
Президент США Дональд Трамп розкритикував українську владу та свого попередника Джо Байдена, заявивши, що повномасштабне вторгнення росії могло б не статися за іншого політичного керівництва.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що війни між Україною та росією "ніколи б не було", якби Сполучені Штати та Україна мали "сильне та належне лідерство". Він повторив своє твердження про нібито "вкрадені" вибори 2020 року та заявив, що за його першої каденції "путін ніколи б не напав".
За словами американського президента, нинішня війна є "програшною для всіх" і забрала життя мільйонів людей. Трамп також висловив претензії до українського керівництва, стверджуючи, що воно "не висловило вдячності" США, а європейські країни, попри війну, продовжують купувати російську нафту.
Він додав, що США постачають НАТО значні обсяги озброєнь, які потім передаються Україні.
Його заява прозвучала на тлі триваючих у Женеві переговорів щодо американського "мирного плану". Президент Володимир Зеленський після перших зустрічей української делегації зазначив, що у плані США можуть бути враховані "критично важливі" для України позиції.