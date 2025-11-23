Трамп звинуватив Київ у невдячності за його спроби зупинити війну

За словами американського президента, нинішня війна є "програшною для всіх" і забрала життя мільйонів людей.

Президент США Дональд Трамп розкритикував українську владу та свого попередника Джо Байдена, заявивши, що повномасштабне вторгнення росії могло б не статися за іншого політичного керівництва.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що війни між Україною та росією "ніколи б не було", якби Сполучені Штати та Україна мали "сильне та належне лідерство". Він повторив своє твердження про нібито "вкрадені" вибори 2020 року та заявив, що за його першої каденції "путін ніколи б не напав".

За словами американського президента, нинішня війна є "програшною для всіх" і забрала життя мільйонів людей. Трамп також висловив претензії до українського керівництва, стверджуючи, що воно "не висловило вдячності" США, а європейські країни, попри війну, продовжують купувати російську нафту.

Він додав, що США постачають НАТО значні обсяги озброєнь, які потім передаються Україні.

Його заява прозвучала на тлі триваючих у Женеві переговорів щодо американського "мирного плану". Президент Володимир Зеленський після перших зустрічей української делегації зазначив, що у плані США можуть бути враховані "критично важливі" для України позиції.