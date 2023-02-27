Туреччина проведе переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО

Переговори відновляться 9 березня.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у понеділок, що переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться 9 березня.



Про це він сказав, виступаючи в Анкарі, повідомляє CNN Turk.

Чавушоглу нагадав, що переговори між трьома країнами було зупинено в січні після акції протесту зі спаленням Корану у Стокгольмі, яке є не просто образою, а "злочином на ґрунті ненависті і злочином проти людяності".

"Було дві зустрічі. Ми відклали третю зустріч після спалення Корану. Було б корисно провести третю зустріч у Брюсселі. Вона відбудеться 9 березня", — сказав він.

Турецький міністр наголосив, що Швеція і Фінляндія мають зобов’язання щодо членства в НАТО, і Туреччина не може сказати "так" членству Швеції, не побачивши від неї обіцяних кроків.

Турецький міністр зазначив, що, хоча шведська влада внесла зміни до свого антитерористичного законодавства, пособники терористів продовжують безперешкодно орудувати в цій країні.