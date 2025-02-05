Туреччина випробувала балістичну ракету Tayfun

Для проведення цього випробування довелося перекривати повітряний та морський простір в радіусі 700 кілометрів.

У Туреччині оборонна компанія Roketsan провела вже третій випробувальний пуск балістичної ракети Tayfun. За неофіційними даними, дальність польоту такої ракети може складати до 1000 кілометрів.

Про це пише Defense Express.

"Як і попередні два випробування, цей тест завершився успішно. Ба більше - оприлюднене відео свідчить про те, що турецька Tayfun змогла поцілити по малорозмірній мішені в акваторії Чорного моря, що в цілому підтверджує заявлений показник точності влучання цієї ракети на рівні 10 метрів", - зауважують у матеріалі.

Водночас у соцмережах пишуть, що для проведення цього випробувального пуску довелося перекривати повітряний та морський простір в радіусі 700 кілометрів, що загалом підтверджує неофіційний показник дальності до 1000 кілометрів.

У Defense Express нагадали, що попередні два випробування відбулися 18 жовтня 2022 року та 23 травня 2023 року. За словами експертів, під час першого випробувального пуску дальність польоту ракети складала 560 кілометрів.