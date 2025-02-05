Туреччина випробувала балістичну ракету Tayfun
05 лютого 2025, 16:57
Фото: Xinhua
Для проведення цього випробування довелося перекривати повітряний та морський простір в радіусі 700 кілометрів.
У Туреччині оборонна компанія Roketsan провела вже третій випробувальний пуск балістичної ракети Tayfun. За неофіційними даними, дальність польоту такої ракети може складати до 1000 кілометрів.
Про це пише Defense Express.
"Як і попередні два випробування, цей тест завершився успішно. Ба більше - оприлюднене відео свідчить про те, що турецька Tayfun змогла поцілити по малорозмірній мішені в акваторії Чорного моря, що в цілому підтверджує заявлений показник точності влучання цієї ракети на рівні 10 метрів", - зауважують у матеріалі.
Водночас у соцмережах пишуть, що для проведення цього випробувального пуску довелося перекривати повітряний та морський простір в радіусі 700 кілометрів, що загалом підтверджує неофіційний показник дальності до 1000 кілометрів.
У Defense Express нагадали, що попередні два випробування відбулися 18 жовтня 2022 року та 23 травня 2023 року. За словами експертів, під час першого випробувального пуску дальність польоту ракети складала 560 кілометрів.
"Тут нюанс в тому, що наведені вище цифри по дальностях випробувальних пусків дисонують з офіційними характеристиками Tayfun, які були розкриті у вересні 2024 року, і де заявлялось, що дальність пуску складає начебто всього 280 кілометрів; однак можливо, що тут була мова саме про експортний варіант", - пояснили аналітики.
Тоді йшлося про те, що показники точності влучання становлять на рівні 10 метрів, довжина фюзеляжу складається з 6,5 метрів, а діаметр оцінюють в 610 міліметрів. Щодо стартової маси цієї ракети, то вона становить 2300 кг без деталізації по масі бойової частини. Якщо порівнювати, то маса для ОТРК Bora складала 470 кілограмів.
Аналітики Defense Express нагадали, що турецький ОТРК Bora було прийнято на озброєння у 2018 році. Вважалось, що такий комплекс було створено на основі J-600T Yıldırım, яка базувалася на китайській ракеті B-611.