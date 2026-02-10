Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Туреччина заговорила про власну ядерну зброю

10 лютого 2026, 14:29
Туреччина заговорила про власну ядерну зброю
МЗС країни попередило, що Стамбул може почати розглядати ядерну програму у відповідь на озброєння сусідів.

Туреччина буде змушена розглянути здобуття власної ядерної зброї, якщо подібна зброя з'явиться в інших країнах на Близькому Сході. 

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Хакан Фідан в ефірі телеканалу CNN Turk.

"Ми не хочемо бачити драматичні зміни в регіоні, які порушать поточний баланс сил. Це може підштовхнути країни, що мають проблемні відносини з Іраном, до прагнення володіти ядерною зброєю. І тоді нам, мабуть, доведеться мимоволі приєднатися до цих перегонів", – зазначив Фідан.

Він нагадав, що Туреччина з 1980 року є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). За словами міністра, у цій угоді існують несправедливі положення: країни, які мали ядерну зброю на момент підписання документа 1967 року – Велика Британія, Китай, росія, США та Франція, зберігають свій статус, тоді як іншим країнам обіцяли трансфер технологій для мирного атома і сприяння у роззброєнні держав, що вже мають ядерну зброю. 

"Однак жоден із цих пунктів виконаний не був. У результаті має місце ядерна несправедливість", – наголосив Фідан.

Дипломат також зазначив, що деякі країни можуть піти шляхом ядерного озброєння, якщо США послаблять захисну "парасольку", яку традиційно надають своїм союзникам. 

"У майбутньому ми можемо побачити дедалі більше держав, які прагнуть володіти ядерною зброєю. І це будуть не лише Іран або країни Близького Сходу, а й держави Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Європи", – додав він.

 

