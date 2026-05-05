У Білому домі готуються до роботи з демократичним Конгресом – WP

05 травня 2026, 10:33
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Юристи проводять брифінги щодо роботи парламентського нагляду.

В адміністрації президента Дональда Трампа почали внутрішню підготовку до сценарію, за якого Республіканська партія може зазнати поразки на проміжних виборах до Конгресу США восени. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post.

За даними джерел видання, юридичний офіс Білого дому проводить закриті брифінги для політичних призначенців адміністрації. Їм пояснюють принципи роботи парламентського нагляду та правила взаємодії з Конгресом у разі посилення ролі демократів.

Під час таких зустрічей, що тривають близько 30 хвилин, також демонструють презентації щодо процедур запитів Конгресу та рекомендації, як правильно реагувати на офіційні звернення і які формулювання використовувати в документах і комунікації.

Один зі співрозмовників зазначив, що в адміністрації усвідомлюють високу ймовірність втрати однієї з палат Конгресу і розглядають це як серйозний робочий сценарій.

За словами джерел, частина брифінгів останнім часом набула ще більш виразного політичного контексту, оскільки в Білому домі зростає занепокоєння щодо позицій Республіканської партії перед виборами.

У команді Трампа дедалі частіше розглядають план дій на випадок поразки та готуються до посилення парламентського контролю у разі зміни балансу сил у Конгресі.

 
