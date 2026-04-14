У Білому домі виправдали скандальний допис Трампа про Папу Римського

Венс назвав публікацію жартом.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист Дональда Трампа після скандалу навколо його дописів про Папу Римського Лева XIV.

В ефірі Fox News Венс назвав публікацію жартом і не побачив у ній нічого образливого.

Він також пояснив стиль спілкування президента: на його думку, дописи у соцмережах – це "нефільтрований" спосіб донести позицію до людей напряму, без посередників.

Щодо критики з боку понтифіка Венс висловився чітко: США не змінять імміграційну політику під зовнішнім тиском – ні від іноземних лідерів, ні від глави Католицької церкви.

Скандал розгорівся 12 квітня, коли Трамп опублікував у Truth Social різкий допис на адресу Папи. Він назвав понтифіка "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці", а також заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий дати Ірану ядерну зброю".

Сам Лев XIV відреагував стримано – заявив, що не боїться тиску з Білого дому і продовжуватиме виступати проти війни. Натомість прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно засудила слова американського президента.