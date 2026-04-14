У Білому домі виправдали скандальний допис Трампа про Папу Римського

14 квітня 2026, 09:37
Венс назвав публікацію жартом.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист Дональда Трампа після скандалу навколо його дописів про Папу Римського Лева XIV.

В ефірі Fox News Венс назвав публікацію жартом і не побачив у ній нічого образливого.

Він також пояснив стиль спілкування президента: на його думку, дописи у соцмережах – це "нефільтрований" спосіб донести позицію до людей напряму, без посередників.

Щодо критики з боку понтифіка Венс висловився чітко: США не змінять імміграційну політику під зовнішнім тиском – ні від іноземних лідерів, ні від глави Католицької церкви.

Скандал розгорівся 12 квітня, коли Трамп опублікував у Truth Social різкий допис на адресу Папи. Він назвав понтифіка "слабким у питаннях злочинності" та "жахливим у зовнішній політиці", а також заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий дати Ірану ядерну зброю".

Сам Лев XIV відреагував стримано – заявив, що не боїться тиску з Білого дому і продовжуватиме виступати проти війни. Натомість прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні публічно засудила слова американського президента.

