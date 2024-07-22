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ПОЛІТИКА

У британській розвідці розповіли, скільки бійців Росгвардії беруть участь у війні проти України

22 липня 2024, 15:44
У британській розвідці розповіли, скільки бійців Росгвардії беруть участь у війні проти України
Фото: РБК
В основному вони охороняють ворожий тил.

Розвідка Великої Британії повідомила, що наразі у війні проти України беруть участь понад 30 тисяч бійців російської Росгвардії.

У соцмережі X розвідники зазначили, що більшість з них охороняють тил окупантів, проте якась кількість все ж бере участь у бойових діях.

Зокрема, елітна 116 бригада сил спеціального призначення Росгвардії складається з трьох полків. Вона має на озброєнні танки, БМП та артилерію.

Зазначається, що з початку агресії проти України у 2014 році Росгвардія намагається збільшити свої фронтові сили шляхом їх поповнення нерегулярними військами. Для цього росіяни залучили батальйон "Восток" так званої "ДНР".

У січні 2024 року заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що на окупованих територіях України перебувають 462 тисячі російських солдатів та 35 тисяч росгвардійців. Така кількість окупантів дозволяє росіянам проводити ротації.

 

Росгвардіявійна в Україні

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