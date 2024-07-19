У британського прем'єра не підтвердили дозвіл бити ракетами Storm Shadow по росії – The Guardian

Британська позиція з цього питання залишається незмінною.

На Даунінг-стріт не підтвердили дозвіл на використання ЗСУ британських далекобійних ракет Storm Shadow для нанесення ударів по території росії.

Про це пише The Guardian.

Представник "Номер 10" зазначив, що перед цим прем'єр-міністр Кір Стармер дуже ясно виклав позицію Британії, з якої випливає, що "ми непохитно підтримуємо Україну". "Це не зміниться, і ми сповнені рішучості підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно", - запевнив представник Даунінг-стріт.

На запитання про те, чи зняла Велика Британія на прохання українського президента Володимира Зеленського обмеження на використання ракет Storm Shadow по цілях усередині рф, чиновник сказав: "Наша позиція не змінюється... Ми надаємо військову допомогу для підтримки права України на самооборону від агресії рф відповідно до міжнародного гуманітарного права. Устаткування, надане Великою Британією, призначене для оборони України".