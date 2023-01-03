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ПОЛІТИКА

У Чорному, Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні 16 російських кораблів

03 січня 2023, 11:16
У Чорному, Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні 16 російських кораблів
Фото: Укрінформ
Серед них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у 72 ракети

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість російських кораблів. Носіїв «Калібрів» серед них немає. У Середземному морі перебуває п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом – 72 ракети, повідомляє прес-служба командування ВМС ЗСУ.

"Станом на 03.01.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.


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