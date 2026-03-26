У Чорному морі поблизу Туреччини вибухнув танкер тіньового флоту рф

26 березня 2026, 10:46
Відомо, що танке Altura перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, але не підпадає під економічні обмеження США.

У Чорному морі біля берегів Туреччини стався вибух на танкері тіньового флоту ALTURA.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що турецький танкер, завантажений сирою нафтою, став мішенню атаки безпілотника в Чорному морі поблизу Стамбула.

Атака на танкер Altura сталася за 15 морських миль (28 кілометрів) від протоки Босфор.

За даними відстеження суден, танкер класу Suezmax був завантажений близько 1 млн барелів сирої нафти марки Urals з Новоросійська.

За даними турецького морського новинного порталу HaberDenizde, на містку танкера стався вибух, а машинне відділення також заповнилося водою.

Підбитий танкер наразі оточений трьома турецькими військовими кораблями. Також поряд – судно екстреного реагування, яке знаходиться під управлінням Головного управління берегової безпеки Туреччини.

Танкер саме перевозив 140 тисяч тонн нафти з росії. За даними ГУР, судно регулярно возить російську нафту до Індії та Грузії. Танкер перебуває під санкціями України, Британії та Швейцарії.

