У дронах Shahed, якими росія атакує Україну, є німецькі технології, викрадені Іраном 20 років тому – CNN

Також Іран незаконно придбав і скопіював реактивні двигуни TJ-100, виготовлені компанією в Чехії.

Безпілотники Shahed-136, які Іран передав росії для повномасштабної війни проти України, оснащені двигуном, де є німецькі технології, незаконно придбані Тегераном майже 20 років тому. Це з’ясувала британська організація Conflict Armament Research. Про це пише CNN.

З листопада минулого року по березень 2023 року британська організація дослідила компоненти 20 безпілотників і боєприпасів іранського виробництва, використані росією проти України. Майже половина з них — Shahed-136.

Фахівці підтвердили, що двигун цих дронів розробила іранська компанія Oje Parvaz Mado Nafar, більш відома як Mado, проти якої в грудні 2022-го запровадили санкції США, ЄС та Велика Британія і яка відіграє вирішальну роль в іранській індустрії безпілотників.

Як пише CNN, у 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для дронів німецької компанії Limbach Flugmotoren. Через три роки іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун для БПЛА. Йшлося про Mado.

За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у створенні Shahed: оригінальні серійні номери на компонентах дронів, знайдених в Україні, були стерті.

Також Іран незаконно придбав і скопіював реактивні двигуни TJ-100, виготовлені компанією в Чехії. CAR з’ясувала, що їх використали в ракетах Quds-1, якими атакували нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії торік. Також чеський двигун, імовірно, встановили в іранських ракетах Heidar-2.