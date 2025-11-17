Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Грузії звинуватили Україну в "невдячності", у Києві відповіли

17 листопада 2025, 19:35
У Грузії звинуватили Україну в
Фото: unian.ua
Україна щиро бажає народу Грузії мирного та європейського майбутнього, безпеки та процвітання, зазначили в українському МЗС.
Спікер МЗС України Георгій Тихий висловив "подяку" грузинській владі за невведення санкцій проти рф.
 
Про це представник зовнішньополітичного відомства України сказав журналістам, його цитує "Інтерфакс-Україна".
 
Раніше, 17 листопада, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив владу України в "невдячності" грузинському народу, повідомив 1TV.GE.
 
"Ми бачимо недружнє ставлення, яке влада України виявляє до грузинського народу. Насамперед, це велика невдячність, яку ми спостерігаємо з боку українського керівництва. Українській владі вже надходило зауваження в кабінеті одного з президентів про те, що коли тобі надають підтримку, насамперед треба висловлювати подяку й не виявляти невдячність"– поскаржився Папуашвілі. 
 
Зокрема політик заявив, що Україна нібито намагалася втягнути Грузію "в ескалацію з росією".
 
"Мені нічого більше сказати, окрім того, що я бажаю Україні миру і хотів би, щоб український народ представляла гідна влада", – заявив Папуашвілі.
 
На його слова відреагував Тихий.
 
"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти рф за вторгнення в Україну й допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", – наголосив спікер українського МЗС.
 
Водночас Тихий додав, що Україна щиро бажає народу Грузії мирного та європейського майбутнього, безпеки й процвітання, попри проросійську політику чинного уряду.

 

війна в Україніросія окупантиМЗС України

