У Грузії звинуватили Україну в "невдячності", у Києві відповіли

Спікер МЗС України Георгій Тихий висловив "подяку" грузинській владі за невведення санкцій проти рф.

"Ми бачимо недружнє ставлення, яке влада України виявляє до грузинського народу. Насамперед, це велика невдячність, яку ми спостерігаємо з боку українського керівництва. Українській владі вже надходило зауваження в кабінеті одного з президентів про те, що коли тобі надають підтримку, насамперед треба висловлювати подяку й не виявляти невдячність"– поскаржився Папуашвілі.

Зокрема політик заявив, що Україна нібито намагалася втягнути Грузію "в ескалацію з росією".

"Мені нічого більше сказати, окрім того, що я бажаю Україні миру і хотів би, щоб український народ представляла гідна влада", – заявив Папуашвілі.

На його слова відреагував Тихий.

"Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти рф за вторгнення в Україну й допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України", – наголосив спікер українського МЗС.

Водночас Тихий додав, що Україна щиро бажає народу Грузії мирного та європейського майбутнього, безпеки й процвітання, попри проросійську політику чинного уряду.