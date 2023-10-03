У ГУР прокоментували інформацію про підготовку росією випробувань ракети з ядерним двигуном

Україна разом з партнерами відстежує подібні випробування країни-агресорки.

У росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник", про що, зокрема повідомили у The New York Times. У ГУР вважають, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російську цільову аудиторію.

Про це в інтерв'ю Radio NV сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, випробування ракети ще не означає введення її в експлуатацію.

Юсов зазначив, рф регулярно "готується до випробувань". Більшість російських випробувань є підготовкою до наступних. Втім, дуже часто вони або не відбуваються, або проходять з порушеннями.

"Самі по собі випробування, звичайно, мають демонстраційний характер, орієнтовані як на внутрішню аудиторію (для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення), так і на зовнішню аудиторію – тих, хто досі може реагувати на якийсь російський шантаж і російські погрози у світі", – сказав Юсов.