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У ГУР прокоментували інформацію про підготовку росією випробувань ракети з ядерним двигуном

03 жовтня 2023, 19:47
У ГУР прокоментували інформацію про підготовку росією випробувань ракети з ядерним двигуном
Україна разом з партнерами відстежує подібні випробування країни-агресорки.

У росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник", про що,  зокрема повідомили у The New York Times. У ГУР вважають, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російську цільову аудиторію.

Про це в інтерв'ю Radio NV сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його  словами, випробування ракети ще не означає введення її в експлуатацію.
 
Юсов зазначив, рф регулярно "готується до випробувань". Більшість російських випробувань є підготовкою до наступних. Втім, дуже часто вони або не відбуваються, або проходять з порушеннями. 
 
"Самі по собі випробування, звичайно, мають демонстраційний характер, орієнтовані як на внутрішню аудиторію (для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення), так і на зовнішню аудиторію – тих, хто досі може реагувати на якийсь російський шантаж і російські погрози у світі", – сказав Юсов.

9М730 "Буревісник" – це російська крилата ракета з ядерною силовою установкою. Підготовку до випробувань ракети "Буревісник" або SS-X-9 Skyfall проводили у 2017 та 2018 роках, про що повідомляв очільник путін.

За його словами, російська крилата ракета начебто "матиме практично необмежений радіус дії", адже завдяки ядерному двигуну рухається з надзвуковою швидкістю й нібито оминає усі системи ППО.

Розвідка США повідомляла, що тестували ракету 12 разів. Там зафіксували перші випробування ще у 2016 році.

Відносно "вдалими" в розвідці США вважають тестування, які відбулися у листопаді 2017 року. Тоді крилата ракета пробула в повітрі дві хвилини, після чого впала у море.

 

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