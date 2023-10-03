У ГУР прокоментували інформацію про підготовку росією випробувань ракети з ядерним двигуном
У росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник", про що, зокрема повідомили у The New York Times. У ГУР вважають, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російську цільову аудиторію.
Про це в інтерв'ю Radio NV сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
9М730 "Буревісник" – це російська крилата ракета з ядерною силовою установкою. Підготовку до випробувань ракети "Буревісник" або SS-X-9 Skyfall проводили у 2017 та 2018 роках, про що повідомляв очільник путін.
За його словами, російська крилата ракета начебто "матиме практично необмежений радіус дії", адже завдяки ядерному двигуну рухається з надзвуковою швидкістю й нібито оминає усі системи ППО.
Розвідка США повідомляла, що тестували ракету 12 разів. Там зафіксували перші випробування ще у 2016 році.
Відносно "вдалими" в розвідці США вважають тестування, які відбулися у листопаді 2017 року. Тоді крилата ракета пробула в повітрі дві хвилини, після чого впала у море.