У Харкові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів

Сьогодні у Харкові оголосили День жалоби за вбитими росією українцями. Очільник міста наголосив, що вечір 17 серпня і ранок 18 серпня стали одними з найважчих для міста від початку війни.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Дорогі харків'яни! Сьогодні в Харкові - День жалоби. Вечір 17 серпня і ранок 18 серпня стали одними з найважчих для Харкова з початку війни. Загинули люди, багато поранених, в тому числі – діти, - пише мер. - Думаю, було б правильним сьогодні згадати всіх, чиї життя забрала війна, всіх, хто загинув у стінах свого будинку, на вулицях рідного міста, на полі бою. Їх згадуватимуть з теплом і любов'ю. Заплативши страшну ціну, ми станемо сильнішими, а ворожі ракети - стануть купою іржі, яка роз'їсть своїх же творців. Миру Україні та сил кожній українській родині! Вічна пам'ять загиблим", - написав Ігор Терехов.

Нагадаємо, вночі 17 серпня окупаційні війська обстріляли Салтівський район Харкова. Під завалами триповерхового будинку загинуло 7 людей, ще 17 отримали поранення. Вранці 18 серпня ворог знову випустив ракети по місту, цього разу під вогнем опинилися Холодногірський, знову Салтівський, а також Слобідський райони. В останньому ракета зруйнувала чотириповерховий гуртожиток.

Загалом кількість загиблих після обстрілів цих днів зросла до 19 людей, а число поранених - до понад 40.

Також повідомляється, що 19 серпня Харків знову зазнав п'ять ракетних ударів.

"Сьогодні зранку ворог знову підступно обстріляв мирне населення Харкова. Близько 6 ранку зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів у Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Станом на зараз відомо про 1 загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти", - вказав посадовець.

В міноборони Великобританії вважають, що мета російських військ полягає в тому, щоб утримати на цьому напрямку українські сили.

"Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти використанню їхньої як сили для контратаки деінде", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялось, що Інститут вивчення війни виділив п'ять можливих причин нічних вибухів в Криму.