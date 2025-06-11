Там вважають, що не Україна гальмував діалог між москвою і Вашингтоном.

Американсько-російські відносини накопичили "завали", проте діалог відновлено і він буде тривати.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

"Завалів дуже багато у двосторонніх відносинах. Навряд чи можна ‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌сподіватися на якісь швидкі результати. Але така складна поетапна робота розпочалася і буде продовжена", - оголосив Пєсков.

За ого словами, росія і США незабаром проведуть новий раунд переговорів щодо усунення "подразників" у своїх відносинах і він відбудеться в столиці рф. На запитання, хто візьме участь у консультаціях від адміністрації президента, Пєсков сказав:

"Це консультації, які будуть здійснюватись по лінії дипломатичних відомств, і тут вам краще отримати коментарі від нашого МЗС".

Також в кремлі сказали, що діалог РФ та США не гальмував через "українську проблему".

"Ні, діалог триває, все це здійснюється дипломатичними відомствами в рамках того розуміння, яке було досягнуто між "президентом" путіним і президентом Трампом", - підсумував Пєсков.

Раніше ми писали, що США та росія перенесуть переговори про нормалізацію відносин із Стамбула до москви.