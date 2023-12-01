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У кремлі стурбовані, що провали на війні в Україні вплинуть на майбутні вибори у рф – ISW

01 грудня 2023, 08:59
У кремлі стурбовані, що провали на війні в Україні вплинуть на майбутні вибори у рф – ISW
Фото: Reuters
путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах рф та критиці Заходу.

російське керівництво "стурбовано" негативним впливом провалів на війні в Україні на результати президентських виборів рф у 2024 році.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW).

Так, у президентській кампанії російський лідер владімір путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах рф та критиці Заходу.

При цьому посадовці хочуть посилити цензурування у росії. Вони пояснюють це тим, що громадяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.

За словами аналітиків, влада рф намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Очікується, що на вибори можуть вплинути й родичі мобілізованих на війну солдат. Зокрема, у рф збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби росії цензурувати їх.

Кремльвійна в Україніросія окупантивибори преидента

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