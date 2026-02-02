У кремлі ухиляються від відповіді щодо термінів енергетичного перемир’я

Пєсков каже, що не має чого додати щодо термінів домовленостей про припинення ударів по енергетиці України.

Російська влада уникає коментарів щодо того, чи продовжує діяти так зване енергетичне перемир’я між росією та Україною і коли сплив його термін.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Питання про те, чи залишається в силі домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, чи її дія завершилася в неділю, Пєскову поставили під час спілкування з російськими пропагандистськими медіа.

"Мені нічого додати до того, що я вам сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", - коротко відповів він.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що нібито домовився з главою кремля Володимиром путіним про тимчасове припинення обстрілів Києва та інших українських міст на період сильних морозів.

Також у москві тоді пообіцяли не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі до 1 лютого.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтверджував інформацію про досягнення енергетичного перемир’я з рф.