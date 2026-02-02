У кремлі ухиляються від відповіді щодо термінів енергетичного перемир’я
Російська влада уникає коментарів щодо того, чи продовжує діяти так зване енергетичне перемир’я між росією та Україною і коли сплив його термін.
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.
Питання про те, чи залишається в силі домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, чи її дія завершилася в неділю, Пєскову поставили під час спілкування з російськими пропагандистськими медіа.
"Мені нічого додати до того, що я вам сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", - коротко відповів він.
Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що нібито домовився з главою кремля Володимиром путіним про тимчасове припинення обстрілів Києва та інших українських міст на період сильних морозів.
Також у москві тоді пообіцяли не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі до 1 лютого.
Водночас президент України Володимир Зеленський підтверджував інформацію про досягнення енергетичного перемир’я з рф.