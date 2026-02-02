Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі ухиляються від відповіді щодо термінів енергетичного перемир’я

02 лютого 2026, 16:07
У кремлі ухиляються від відповіді щодо термінів енергетичного перемир’я
Фото: reuters.com
Пєсков каже, що не має чого додати щодо термінів домовленостей про припинення ударів по енергетиці України.

Російська влада уникає коментарів щодо того, чи продовжує діяти так зване енергетичне перемир’я між росією та Україною і коли сплив його термін. 

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков. 

Питання про те, чи залишається в силі домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, чи її дія завершилася в неділю, Пєскову поставили під час спілкування з російськими пропагандистськими медіа.

"Мені нічого додати до того, що я вам сказав на минулому конференц-коллі, де йшлося саме про 1 лютого", - коротко відповів він.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що нібито домовився з главою кремля Володимиром путіним про тимчасове припинення обстрілів Києва та інших українських міст на період сильних морозів. 

Також у москві тоді пообіцяли не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі до 1 лютого.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтверджував інформацію про досягнення енергетичного перемир’я з рф.

 
Росіявійнаенергетика

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести Кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести Кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється