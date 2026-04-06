У Києві посолка ЄС натрапила на уламок Шахеда

Дипломатка зізналася, що знахідка у весняному лісі викликала тривожні відчуття і нагадала про реалії війни.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки київським лісом виявила уламок російського ударного БпЛА Шахед.

Про це дипломатка повідомила на Facebook-сторінці.

"Люблю ліси. Звикла знаходити там гриби чи перші весняні квіти. Цього разу знайшла великий шматок дрону Shahed. Ось так війна змінює країну", - йдеться у пості.

За її словами, інцидент стався кілька днів тому.

Матернова зазначила, що її охоронець попередньо перевірив фрагмент, аби переконатися, що він не становить загрози. Втім, навіть після цього знахідка викликала сильне емоційне враження.

"Це було глибоко тривожне відчуття", - додала вона.

Дипломатка наголосила, що попри заклики до перемир’я, росія продовжує атаки, які призводять до жертв серед цивільних. За її словами, така реальність не може ставати нормою.

"Прогулюватися весняним лісом і знаходити уламки зброї це не те, чого заслуговують люди. Україна заслуговує на мир", - підкреслила вона.

Заззначимо, що у ніч на 6 квітня окупанти масовано обстріляли Одесу.