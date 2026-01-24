У Китаї — масштабні "чистки" серед нелояльних генералів – ЗМІ

У Китай почали розслідування щодо "генерала № 1" Чжан Юся на тлі "безпрецедентних" чисток серед вищого військового керівництва.

Чжан є першим за рангом заступником голови Центральної військової комісії Комуністичної партії — вищого військового командного органу Китаю, очолюваного головою Китаю Сі Цзіньпіном. Медіа називають Чжана "генералом № 1" у країні.

Окрім того, 75-річний Чжан є давнім соратником і друг родини Сі. Батьки Сі та Чжана воювали пліч-о-пліч під час громадянської війни в Китаї. Пізніше батько Чжана став тризірковим генералом, а батько Сі згодом обійняв високі посади в партії, уряді та законодавчих органах.

Нині генерал Чжан перебуває під слідством за нібито скоєння серйозних порушень партійної дисципліни та державного законодавства, повідомив речник Міністерства оборони Китаю. Ще один високопоставлений офіцер — начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Китаю генерал Лю Чженьлі, який займається плануванням бойових дій та операціями, — також перебуває під слідством за аналогічними звинуваченнями.

Чжана та Лю називають провідними фігурами в зусиллях з модернізації збройних сил і одними з небагатьох китайських генералів з бойовим досвідом.

Сі Цзіньпін заявив на початку січня, що вкрай важливо підтримувати тверду позицію проти хабарництва, щоб гарантувати, що корумпованим чиновникам "ніде сховатися". Минулого року Китай звільнив дев’ятьох високопоставлених військових чиновників з керівної партії у межах гучної "чистки".

Розслідування проти топгенералів фактично скоротять склад Центральної військової комісії з чотирьох людей до двох: Сі, який очолює орган, та його заступника Чжан Шенміна.