У Латвії впали два дрони, які залетіли з боку рф

07 травня 2026, 11:12
У Латвії впали два дрони, які залетіли з боку рф
Фото: Укрінформ
Один із них упав біля нафтосховища.

У Латвії вранці 7 травня впали два безпілотники, які, за попередніми даними, залетіли в повітряний простір країни з боку росії.

Про це повідомили представники латвійських збройних сил і поліції, передає литовський мовник LSM

Повітряну тривогу було оголошено в районах Балві, Лудза та Резекне. Станом на 07:00 попередження про загрозу залишалося чинним.

За даними поліції, один із дронів упав на території поблизу вулиці в місті Резекне, де розташоване нафтосховище, приблизно за 40 км від кордону з рф.

Державна служба пожежної охорони та порятунку повідомила, що під час огляду резервуарів із використанням тепловізійного обладнання підвищеної температури не зафіксовано.

На місці інциденту працюють екстрені служби: пожежники здійснюють гасіння, а поліція оточила територію падіння.

Місце падіння другого безпілотника поки не встановлено.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що вирушає до Резекненського регіону, зазначивши, що ситуація залишається складною, а загроза в повітряному просторі триває.

"Наразі Національні збройні сили разом із союзниками по НАТО здійснюють посилений контроль повітряного простору, у небі також працюють винищувачі" – повідомив він.

Водночас міністр зазначив, що попередньо не виключається версія, що безпілотники могли бути пов’язані з українськими ударами по цілях на території росії, однак наголосив, що ця інформація потребує перевірки.

Через інцидент у Резекне, Резекненському та Лудзенському районах тимчасово скасували заняття у всіх навчальних закладах.

 
РосіяЛатвіядрони

