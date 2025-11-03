У Латвії затримали шпигуна, що передавав дані росії

Латвійські спецслужби заарештували чоловіка, який на замовлення російської розвідки збирав і передавав секретну інформацію про оборонний сектор країни та присутність сил НАТО.

Латвійські правоохоронці затримали громадянина країни за підозрою у незаконному зборі відомостей про оборонний сектор Латвії на замовлення Головного розвідувального управління росії.

Про це повідомляє балтійське медіа Delfi.

Операцію проводили Служба державної безпеки Латвії (СДБ) у співпраці з військовою розвідкою країни (MIDD).

Кримінальне провадження було відкрито 14 жовтня за першою частиною статті 85 Кримінального закону Латвії за збір і передачу іноземній розвідці засекречених та інших відомостей.

"Слідство встановило, що підозрюваний здобував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території Латвії, потенційно придатну для авіаційних ударів, присутність сил союзників НАТО, а також інші актуальні питання в оборонній сфері", - повідомили у СДБ.

За даними слідства, чоловік також збирав інформацію про умови придбання передплачених мобільних карток та інші дані, які могли становити інтерес для розвідки.

У ніч з 17 на 18 жовтня СДБ та MIDD провели процесуальні дії на двох об’єктах, пов’язаних із підозрюваним у Вентспілсі. Вилучені носії даних зараз проходять поглиблене дослідження.

Підозрюваного заарештовано. Розслідування триває у тісній співпраці СДБ та MIDD.