НОВИНИТомас О'Геллоран був популярним вуличним музикантом, грав на губній гармошці та акордеоні біля одного з магазинів та залізничного вокзалу Південного Грінфорда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні пограбували та вбили 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші на допомогу українцям
Фото з вільного доступу
О'Геллоран під час збору коштів для українців використовував синьо-жовті коробки, у які люди й кидали гроші, повідомляє "Главред" з посиланням на Daily Mail.
Повідомляється, що 44-річний зловмисник вдарив ножем музиканта і забрав у нього гроші. "Томасу вдалося проїхати близько 70 метрів на своєму скутері, після чого він звернувся за допомогою до представника громадськості. Врятувати пораненого музиканта не вдалося, він помер від отриманої травми", - говориться у повідомленні.
Фото: Томас О'Геллоран, сайт dailymail.co.uk
Особу нападника швидко встановили, оскільки його обличчя потрапило на камеру відеоспостереження. Він був затриманий.
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