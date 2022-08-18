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У Лондоні пограбували та вбили 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші на допомогу українцям

Ольга
Матарикіна
Томас О'Геллоран був популярним вуличним музикантом, грав на губній гармошці та акордеоні біля одного з магазинів та залізничного вокзалу Південного Грінфорда.
У Лондоні пограбували та вбили 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші на допомогу українцям Фото з вільного доступу
О'Геллоран під час збору коштів для українців використовував синьо-жовті коробки, у які люди й кидали гроші, повідомляє "Главред" з посиланням на Daily Mail.
 
Повідомляється, що 44-річний зловмисник вдарив ножем музиканта і забрав у нього гроші. "Томасу вдалося проїхати близько 70 метрів на своєму скутері, після чого він звернувся за допомогою до представника громадськості. Врятувати пораненого музиканта не вдалося, він помер від отриманої травми", - говориться у повідомленні.
 
Фото: Томас О'Геллоран, сайт dailymail.co.uk
 
Особу нападника швидко встановили, оскільки його обличчя потрапило на камеру відеоспостереження. Він був затриманий.
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18 08 2022 14:36
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