У Лондоні пограбували та вбили 87-річного вуличного музиканта, який збирав гроші на допомогу українцям Ольга

Матарикіна

Томас О'Геллоран був популярним вуличним музикантом, грав на губній гармошці та акордеоні біля одного з магазинів та залізничного вокзалу Південного Грінфорда.

Фото з вільного доступу

О'Геллоран під час збору коштів для українців використовував синьо-жовті коробки, у які люди й кидали гроші, повідомляє "Главред" з посиланням на Daily Mail. Повідомляється, що 44-річний зловмисник вдарив ножем музиканта і забрав у нього гроші. "Томасу вдалося проїхати близько 70 метрів на своєму скутері, після чого він звернувся за допомогою до представника громадськості. Врятувати пораненого музиканта не вдалося, він помер від отриманої травми", - говориться у повідомленні. Фото: Томас О'Геллоран, сайт dailymail.co.uk Особу нападника швидко встановили, оскільки його обличчя потрапило на камеру відеоспостереження. Він був затриманий.

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