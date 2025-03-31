У Литві знайшли і витягли з болота бронемашину, в якій можуть бути військові США

Наразі на місці події працює литовська військова поліція і американські слідчі.

В неділю, 30 березня, у Литві витягли з болота бронеавтомобіль, в якому можуть перебувати четверо раніше пропавших безвісти американських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви в соцмережі Х (Twitter).

В заяві відомства написано, що після шести днів наполегливих зусиль бронеавтомобіль вдалось витягти з болота.

Після закінчення операції литовська військова поліція і американські слідчі продовжують роботу на місці події, додали у литовському Міноборони.

"Ми будемо зберігати терпіння і зосередженість, поки вони збирають більше інформації про ситуацію", – заявили литовські військові.

Проте у відомстві не уточнили, чи перебували в бронеавтомобілі тіла американських військових.

Нагадаємо, що минулого тижня американські солдати зникли у Литві під час навчать.