У Мелітополі окупанти посилили примусову паспортизацію

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вдаються до нових методів шантажу, аби примусити отримати російський паспорт.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Щоб примусити жителів міста до отримання російського паспорта, окупанти ввели низку обмежень. Зокрема: без російського паспорта складно буде вести бізнес, власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соціальні виплати.



Також з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники російських паспортів. Крім того, російські паспорти необхідні для переоформлення авто. А ще - при відсутності російського паспорта неможливо буде володіти майном.

"Роблять з жителів окупованих територій, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами росії, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги", - заявив Федоров.