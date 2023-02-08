У Мелітополі окупанти посилили примусову паспортизацію
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Щоб примусити жителів міста до отримання російського паспорта, окупанти ввели низку обмежень. Зокрема: без російського паспорта складно буде вести бізнес, власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соціальні виплати.
Також з 1 березня пенсії отримуватимуть лише власники російських паспортів. Крім того, російські паспорти необхідні для переоформлення авто. А ще - при відсутності російського паспорта неможливо буде володіти майном.
"Роблять з жителів окупованих територій, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами росії, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги", - заявив Федоров.