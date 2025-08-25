Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У москві стався вибух у дитячому магазині біля штаб-квартири ФСБ

25 серпня 2025, 08:55
У москві стався вибух у дитячому магазині біля штаб-квартири ФСБ
Фото: ВЧК-ОДПУ/Telegram
Як пишуть ЗМІ, серйозні поранення дістав високопоставлений співробітник ФСБ
У москві в Центральному дитячому магазині стався вибух, серед постраждалих - високопоставлений співробітник ФСБ, пишуть росЗМІ. Магазин розташований поруч зі штаб-квартирою ФСБ.
 
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
 
Згідно з повідомленнями, у магазині нібито вибухнув балон із газом для повітряних куль. Повідомляють про одного загиблого і трьох постраждалих.
 
Водночас, за даними "ВЧК-ОГПУ", унаслідок вибуху в серйозно постраждав 55-річний співробітник ФСБ Олексій Титов. За даними каналу, його сумка зі службовим посвідченням усередині була виявлена на місці вибуху.
 
Дружина Титова розповіла "ВЧК-ОГПУ", що її чоловік у лікарні - його ввели в стан штучної коми, у нього серйозні пошкодження ніг.
 
Водночас вона розповіла каналу, що Титов міг прийти із сусідньої будівлі, де працював, у ЦДМ на обід. Про плани чоловіка зустрітися з ким-небудь їй не було відомо. Також тг-канал із посиланням на слова жінки зазначив, що Титов обіймав у ФСБ "керівну посаду".
 
Слідчий комітет порушив кримінальну справу "за фактом інциденту в центрі москви". При цьому у відомстві не вказали статті КК рф.
 
