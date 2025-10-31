У МЗС зробили заяву про зустріч "коаліції рішучих" в Іспанії

В ній немає нічого "секретного", як пишуть засоби масової інформації.

Зустріч "коаліції рішучих", яка відбудеться 4 листопада в Іспанії - регулярна зустріч на рівні політичних директорів. В ній немає нічого "секретного", як пишуть засоби масової інформації.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 31 жовтня.

У відповідь на питання щодо зустрічі в Іспанії, про яку написали, що вона буде секретною, Тихий сказав, що у зустрічі не буде нічого "секретного". А загалом це була "некоректна подача" інформації від видання, яке про це написало.

"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - пояснив він.

Нагадаємо, що іспанське видання El Mundo 31 жовтня написало, що нова зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у Мадриді - але вона проводитиметься в закритому форматі. На зустрічі будуть присутні представники 35 держав. Учасники працюватимуть без мобільних телефонів і не розголошуватимуть деталі.