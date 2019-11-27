У Нацбанку прогнозують, що заробітчани перекажуть до України $11 млрд у 2019 році

Національний банк України прогнозує уповільнення темпів трудової міграції та менші темпи зростання переказів заробітчан до України. Загалом там очікують, що українські трудові мігранти перекажуть близько 11 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в інтерв'ю UATV, передає "Громадське".

«Ми очікуємо, що перерахування трудових мігрантів в Україну в цьому році будуть понад 11 млрд доларів. Цифри будуть дещо вищі, ніж минулого року, але є чітка тенденція уповільнення темпів трудової міграції», — повідомив Чурій.

За його словами, трудова міграція з України уповільнюється через зростання зарплат українців та курсу гривні. Так, номінальна зарплата в Україні зросла на 20%, а гривня зміцнилася на близько 12%.

«Виходить, якщо переводити в іноземну валюту, доходи громадян зросли майже на третину. Це позитивний факт для того, щоб українці залишалися працювати в Україні», — повідомив Чурій.

Нагадаємо, що Національний банк України відкликав ліцензії на провадження банківської діяльності у банку "Центр" та "ВіЕс Банку".