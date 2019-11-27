У Нацбанку прогнозують, що заробітчани перекажуть до України $11 млрд у 2019 році
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в інтерв'ю UATV, передає "Громадське".
«Ми очікуємо, що перерахування трудових мігрантів в Україну в цьому році будуть понад 11 млрд доларів. Цифри будуть дещо вищі, ніж минулого року, але є чітка тенденція уповільнення темпів трудової міграції», — повідомив Чурій.
За його словами, трудова міграція з України уповільнюється через зростання зарплат українців та курсу гривні. Так, номінальна зарплата в Україні зросла на 20%, а гривня зміцнилася на близько 12%.
«Виходить, якщо переводити в іноземну валюту, доходи громадян зросли майже на третину. Це позитивний факт для того, щоб українці залишалися працювати в Україні», — повідомив Чурій.
Нагадаємо, що Національний банк України відкликав ліцензії на провадження банківської діяльності у банку "Центр" та "ВіЕс Банку".
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