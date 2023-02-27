У найближчі три місяці активні бойові дії будуть на сході та півдні – Буданов

Саме наступні три місяці будуть активними та визначать подальший розвиток подій на фронті.

У найближчі три місяці активні бойові дії відбуватимуться на фронтах Сході та Півдні. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Голосу Америки.

За словами начальника ГУР, наступні три місяці будуть активними та визначать подальший розвиток подій.

"Не те що визначальними. Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання і з нашого боку", – сказав Буданов.

На уточнююче питання журналістки про те, чи йдеться про бої на сході – у Донецькій та Луганській областях, чи на півдні.

"Абсолютно всюди", – сказав начальник ГУР.

Журналістка уточнила щодо півночі України.

"Північ, ви маєте на увазі намагання росії атакувати Київ? Таких їхніх планів ми не знаємо і жодних реальних ознак цього не існує. Не те що ми їх не знаємо, їх просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і була тоді", – відповів Буданов.