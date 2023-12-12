У New York Times розповіли деталі нової військової стратегії, розробленої Україною і США

США та Україна розходяться у думках про те, як вести війну з росією.

Стратегії ведення війни США та України різняться. Наразі країни розробляють нову.

Про це повідомляє New York Times.

США вважають, що Україна має зосередитися на обороні, нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни. Україна ж хоче перейти в наступ, щоб досягти вигідніших умов для переговорів.

Розглядаються стратегії, пов'язані з ударами по Криму, збройових заводах, складів зброї, залізничних ліній та з "символічними перемогами". Один із колишніх українських високопосадовців відмовився обговорювати з NYT ідеї Києва, але назвав план "дуже сміливим".

За словами видання, українські військові та чиновники просять у західних країн мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, «яких не існує». США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.



"Ставки величезні. Без нової стратегії та додаткового фінансування, на думку американських чиновників, Україна може програти війну. Американські чиновники кажуть, що Україні доведеться боротися з більш обмеженим бюджетом", - йдеться у публікації.