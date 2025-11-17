Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині заявили, що Китай може допомогти зупинити війну в Україні

17 листопада 2025, 08:24
У Німеччині заявили, що Китай може допомогти зупинити війну в Україні
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Віцеканцлер вирушає до Китаю, щоб обговорити війну в Україні.

У неділю, 16 листопада, віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль оголосив про свій візит до Китаю, назвавши поїздку «ключовою для вирішення нагальних економічних проблем», зокрема «нестабільності ланцюгів постачання та надлишкових виробничих потужностей у Китаї». Крім того, серед тем переговорів буде обговорення війни рф проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією видання, поїздка відбувається на тлі перегляду Німеччиною торгової політики щодо Китаю та прискорення стратегії «зниження ризиків» після того, як обмеження Пекіна на рідкоземельні елементи та напівпровідники негативно вплинули на німецьку промисловість.

"Доступ до критично важливих ресурсів та контроль над надлишковими потужностями Китаю у секторах, таких як сталь та електромобілі, має велике значення для економіки та робочих місць у Німеччині", – зазначив Клінгбайль у Берліні перед від’їздом до Пекіна.

Віцеканцлер підкреслив, що Німеччина не уникає конкуренції з Китаєм, але вважає, що вона повинна бути чесною та збалансованою.

Окрім економічних питань, Клінгбайль планує підняти тему повномасштабного вторгнення рф в Україну, відзначивши його "широкі наслідки для стабільності та економіки не лише в Європі, а й у всьому світі". За його словами, Китай може відіграти ключову роль у припиненні конфлікту.

