У новому пакеті допомоги Німеччина передала Україні засоби для розмінування та розвідувальні безпілотники
10 квітня 2024, 15:07
Фото: з вільного доступу
Також країна передала гвинтівки, набої для стрілецької зброї та снаряди для артилерії.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До нового пакету допомоги увійшли:
- всюдихід Warthog
- 6 000 снарядів калібру 155 мм
- 16 безпілотників Vector
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun
- 30 антидронових рушниць
- 2 машини WISENT 1
- 11 мобільних систем розмінування
- 3 мінні трали
- 70 інфрачервоних камер
- 24 човнові мотори
- 1 млн патронів для вогнепальної зброї
- 680 штурмових гвинтівок MK556
- 50 гвинтівок HLR338 з боєзапасом 60 000 патронів
- 120 гвинтівок CR 308
- 5000 детонаторів
Нещодавно стало відомо, що Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder. Додаткові Marder планують передати протягом цього року.