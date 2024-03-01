У Палаті представників готують спробу обійти спікера Джонсона для схвалення допомоги Україні

Браян Фітцпатрік розповів журналістам, що хоче зробити, аби Палата представників нарешті проголосувала за допомогу Україні.

Республіканець у Палаті представників Конгресу США Браян Фітцпатрік готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, аби все ж досягти прийняття закону про допомогу Україні.

Про це пише Axios.

У виданні зазначили, що це великий прорив у відносинах з керівництвом Палати представників, яке через сильну опозицію республіканців опиралося проведенню голосування за допомогу Україні.

"Ми повинні щось зробити… Це екзистенційно, це чутливо до часу. Незалежно від того, чи це наш продукт, чи чийсь інший, ми просто повинні донести до них гроші", – зазначив конгресмен співголова двопартійної фракції "Вирішувачі проблем" Браян Фітцпатрік.

Він повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення. І якщо вона збере 218 підписів, то Палата представників має проголосувати за неї. Тобто така петиція потребуватиме підтримки невеликої кількості республіканців, якщо під нею підпишеться більшість демократів Палати представників.

Щоправда, цей маневр також вимагає певного часу перш ніж петицію можуть винести на голосування. Зокрема, потрібно 30 днів сесії Палати представників.

За словами Фітцпатріка, петиція буде готова до підписання на початку березня. Він дав зрозуміти, що очікує побачити під нею підписи деяких республіканців.

"Більше, ніж ви думаєте ... багато людей, які знають, що це правильно", – зазначив Фітцпатрік у відповідь на питання про глибину підтримки такої ідеї республіканцями.

Один із членів Республіканської партії з Палати представників на умовах анонімності сказав Axios, що вони підпишуть петицію, "якщо не буде іншого прогресу".

Але Фітцпатрік також підкреслив, що петицію про звільнення в основному створить для того, аби «натиснути на точку напруги, щоб щось було зроблено якнайшвидше». За словами республіканця, він поки не вирішив, який варіант допомоги України винесуть на розгляд у петиції про звільнення.

"Я не знаю, чи дійдемо ми до 218 ... відсутність безпеки кордонів є проблемою для багатьох [республіканців]", – прокоментував Фітцпатрік законопроєкт про допомогу Україні, прийнятий Сенатом.

Фітцпатрік разом з трьома іншими республіканцями та чотирма демократами представив законопроєкт на суму 66 мільярдів доларів, який передбачає скорочення військової допомоги Україні, допомогу Ізраїлю і Тайваню, а також зміни в прикордонній політиці.