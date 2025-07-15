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У Пекіні вважають, що тиск санкціями на кремль не здатний зупинити війну в Україні

15 липня 2025, 14:56
У Пекіні вважають, що тиск санкціями на кремль не здатний зупинити війну в Україні
Фото: EPA/UPG
Повномасштабне вторгнення росії в Україну у КНР називають "українською кризою".

У Пекіні вважають, що посилення антиросійських санкцій Сполученими Штатами не сприятиме врегулюванню "українського конфлікту". 

За словами речника МЗС КНР Лінь Цзяня, його вирішення можливо досягнути лише шляхом діалогу і переговорів.

"Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції "довгої руки". Тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми", – заявив Лінь.

Китайський дипломат вкотре повторив, що Пекін завжди займав чітку та однозначну позицію в українському питанні.

"Сподіваємося, що всі сторони сприятимуть створенню сприятливої атмосфери для політичного врегулювання "української кризи", створять необхідні умови та будуть робити більше конструктивних кроків для примирення і сприяння переговорам", – додав Лінь.

Китай і далі декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, а також утримується від визначення агресора і жертви та продовжує робити загальні заяви про необхідність переговорів, уникаючи відповідей на питання, як саме потрібно вести перемовини з москвою. 

 
Китайвійна

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