У Пентагоні розповіли, коли на Україну чекають важкі бої

Важкі бої варто очікувати навесні та влітку поточного року.

Представник Міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що союзники України зроблять усе можливе, щоб вирішити проблему дефіциту боєприпасів.

Про це він розповів на брифінгу.

"Важливо зробити крок назад і подивитися на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду попереду чекає важка боротьба, особливо коли ми вступаємо у весну і літо" - розповів Райдер.

Бригадний генерал заявив, що засідання у форматі Рамштайн саме і присвячене нагальним потребам, а також боєприпасам для України.

"Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо до того, щоб переконатися, що українці мають усе необхідне для успіху",-підкреслив представник Міністерства оборони США.