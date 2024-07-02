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У Пентагоні відповіли, чи відправила КНДР інженерні війська на Донбас

02 липня 2024, 09:53
У Пентагоні відповіли, чи відправила КНДР інженерні війська на Донбас
Фото: з відкритих джерел
Наразі відсутні ознаки переміщення північнокорейських підрозділів в росію чи Україну.
Сполучені Штати наразі не бачать ознак відправлення інженерних військ з Північної Кореї до росії чи на окуповані території України.
 
Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила під час брифінгу.
 
Втім, США уважно стежать за ситуацією.
 
"Я не маю нічого для вас з цього приводу. Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля росії в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в росію", - сказала Сінгх.
 
Нагадаємо, що Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані території Донецької області. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".
ПентагонКНДРвійна в Україніросія окупанти

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