Вашингтон і Європейський центральний банк примушують банк Raiffeisen змінити свою стратегію щодо росії

Raiffeisen не прислухався до попереджень європейських регулюючих органів, що надійшли більше року тому, що він веде ризиковану гру з Вашингтоном щодо свого бізнесу на росії.

Тиск на австрійський банк Raiffeisen з метою ослаблення зв'язків із Росією посилюється як з боку Вашингтона, так і Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається в публікації, Raiffeisen і Австрія перебувають на передовій глобальній кампанії США з ізоляції росії шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів більш ніж через два роки після вторгнення в Україну.

Агентство Reuters поспілкувалося з більш ніж десятком осіб, включаючи високопосадовців, які брали участь у переговорах з регулюючими органами США, Австрії та Європи, а також із джерелами, які безпосередньо знайомі зі стратегією банку.

У письмовому ультиматумі, який 8 травня було направлено банку, Європейському центральному банку та уряду Австрії, Вашингтон пригрозив обмежити доступ Raiffeisen до долара, що є потенційним смертним вироком для найбільшого західного кредитора росії.

Інтерв'ю показують, що компанія, як і раніше, перебуває під безпосереднім міжнародним тиском, що вимагає піти з росії, незважаючи на припинення операції з купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, належав російському бізнесмену Олегу Дерипасці, який перебував під санкціями.

Інтерв'ю також показують, що Raiffeisen не прислухався до попереджень європейських регулюючих органів, що надійшли більше року тому, що він веде ризиковану гру з Вашингтоном щодо свого бізнесу на росії.

Загрозу Вашингтона покарати Raiffeisen не було відкликано, і він продовжує уважно стежити за банком, його відносинами з росією та будь-якими потенційними порушеннями санкцій, повідомили два джерела, поінформовані про процес.

За словами людини, знайомої з позицією США, якщо Raiffeisen був готовий укласти угоду, яку Вашингтон пов'язує з Дерипаскою, яку Сполучені Штати звинувачують в участі в підтримуваній кремлем кампанії з втручання у президентські вибори 2016 року, вона могла піти і на інші ризики.

Вашингтон має право штрафувати банки, які порушують санкції, або вимикати їх від долара. Це вдарило по французькому банку BNP Paribas, наприклад, у 2014 році було введено штраф у розмірі 9 мільярдів доларів за порушення санкцій США щодо Судану, Ірану та Куби.

Завдяки великим промисловим активам, понад 18 мільйонів клієнтів від Відня до москви та 44 тисяч співробітників Raiffeisen є фінансовим стрижнем Австрії та більшої частини Східної Європи.

З початком війни у 2022 році росія стала для банку ще більш прибутковим джерелом доходу: на її частку припало близько половини прибутку групи за перші три місяці цього року, оскільки комісії за платежі за кордон різко зросли.

Тим не менш, загроза Міністерства фінансів США вибити ґрунт з-під ніг Raiffeisen продовжує викликати глибокий відгук у його керівництва, сказало джерело, знайоме з образом думок банку, додавши, що такий крок буде "фатальним", частково тому, що великі корпорації, які використовують його для міжнародних платежів підуть.

Влада США усвідомлює, які катастрофічні наслідки такий крок може мати для Raiffeisen, а також наскільки він може вплинути на фінансову систему в цілому, і діють обережно, сказав один із джерел, знайомих із позицією США.

Саме тому Вашингтон хотів би, щоб європейські регулятори змусили банк послабити зв'язки з росією, заявили два джерела, які безпосередньо знайомі з процесом.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що відповідає за дотримання санкцій Міністерства фінансів США, розпочало розслідування діяльності Raiffeisen у росії на початку 2023 року.

росія ясно дала зрозуміти, що хоче, щоб західні банки, такі як Raiffeisen, залишилися, що може утруднити їм отримання дозволу на догляд та виведення своїх грошей.

За даними одного з джерел, у Raiffeisen у росії заморожено капітал у розмірі близько 5 мільярдів євро, і угода зі Strabag була спрямована на вивільнення 1,5 мільярда доларів із цієї суми.

Банк неодноразово заявляв про намір піти з росії, але не може сказати, коли це може статися.

"Замість того, щоб піти з росії, Raiffeisen витратив більше двох років на пошуки лазівок і хитрощів, щоб вивести свої гроші", - заявила Ніна Томаселлі, австрійський депутат від партії "Зелених", що входить до правлячої коаліції країни.

Нагадаємо, у травні Міністерство фінансів США у письмовій формі попередило австрійський Raiffeisen Bank International, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений. Угода, пов'язана з Олегом Дерипаскою, була скасована Raiffeisen через кілька днів після отримання листа.