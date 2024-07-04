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ПОЛІТИКА

ООН: Посилення ударів рф по Україні цієї весни призвело до найбільших за рік жертв серед цивільних

04 липня 2024, 08:22
ООН: Посилення ударів рф по Україні цієї весни призвело до найбільших за рік жертв серед цивільних
Фото: Укрінформ
У травні кількість загиблих склала щонайменше 436 людей, відтак стала найбільшою за рік.

Посилення ударів з боку військових рф по території України цієї весни призвело до значних жертв серед цивільного населення та суттєвої шкоди цивільній інфраструктурі. У травні кількість загиблих склала щонайменше 436 людей, відтак стала найбільшою за рік.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ).

В публікації вказується, що у новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), що була підготовлена ММПЛУ, висвітлюється:

  • вплив на права людини від нових широкомасштабних атак ЗС рф на критично важливу енергетичну інфраструктуру, які почалися у березні,
  • вплив наступу російських загарбників у Харківській області у травні,
  • та "інші події як на окупованій території, так і на підконтрольних уряду територіях України".

"Зважаючи на те, що у травні кількість жертв серед цивільного населення була найбільшою за майже рік, бої цієї весни принесли жахливі втрати цивільному населенню, особливо в Харкові та Харківській області", - сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Вона додала, що безперервні атаки "призвели до трагічної загибелі людей, вимушеного переміщення населення та руйнування будинків і підприємств".

Також у звіті йдеться про те, що Серед основних причин значної шкоди цивільному населенню в ООН визначили:

  • використання військами рф потужних авіаційних бомб і ракет у населених пунктах,
  • та щонайменше 5 інцидентів російських послідовних атак у те саме місце протягом короткого інтервалу часу ("подвійними атаками"), що спричинили численні жертви серед рятівників.

"У звітному періоді російські Збройні сили розпочали свою найбільшу з зими 2022-2023 років кампанію атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру, у результаті чого загинули та отримали поранення цивільні особи, а також постраждали мільйони людей по всій країні", - йдеться в публікації.

Белль зазначила, що 5 хвиль атак рф на енергетичну інфраструктуру України призвели до жертв серед цивільних громадян та значних перебоїв в електропостачанні для мільйонів людей по всій країні, "з каскадним впливом на водопостачання, мобільний та інтернет-зв'язок, а також громадський транспорт".

Також в ООН додали, що доповідь буде представлена Раді з прав людини 9 липня.

ООНзагиблівійна в Україні

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