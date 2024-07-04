Історична зміна влади: Лейбористи готуються до перемоги на дострокових виборах у Великій Британії

У четвер – традиційний день голосування – британці визначать новий склад Палати представників і те, яка політична сила сформує новий уряд.

У Сполученому Королівстві вранці 4 липня почнеться голосування на дострокових виборах, які, як прогнозують, призведуть до переходу влади до лейбористів після 14 років перебування при владі Консервативної партії.

Про це повідомляє BBC.

У четвер – традиційний день голосування – британці визначать новий склад Палати представників і те, яка політична сила сформує новий уряд.

Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00.

Від того моменту одразу розпочинається підрахунок голосів та публікація екзитполів. Перші результати по округах можуть стати відомі вже після 23:00 за британським часом, проте остаточні підсумки оголосять найімовірніше близько 9 години ранку.

Усі останні соцопитування прогнозують переможні результати лейбористам, а деякі – навіть рекордну перемогу.

Дослідження громадської думки, проведені компанією Survation, засвідчили, що лейбористи на чолі з Кіром Стармером за центральним сценарієм здобудуть 484 із 650 місць.

Це суттєво більше, аніж 418 мандатів, які лейбористи мали після виборів 1997 року, які були для них блискучою перемогою, та найбільший результат в історії партії.

Консервативна партія, яка перебуває при владі останні 14 років, може отримати лише 64 місця. Це рекордний мінімум з часу її заснування у 1834 році.