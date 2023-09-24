У Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна – Дуда

При цьому Дуда назвав правильним рішення уряду Польщі щодо продовження заборони на постачання українського зерна.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у країні підготували транзитні коридори для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Канцелярія польського президента.

“У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги”, — зазначив Дуда.

При цьому, наголосив, що вважає правильним рішення уряду Польщі щодо продовження заборони на постачання українського зерна.

“Я вважаю правильним рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим”, — додав Дуда.