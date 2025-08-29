У Польщі призупинили польоти F-16 після авіакатастрофи на репетиції авіашоу

Глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш, який у четвер ввечері побував на місці катастрофи, заявив, що всі обставини трагедії будуть з’ясовані.

У Польщі через авіакатастрофу F-16, яка сталась на репетиції авіашоу у місті Радом, призупинили польоти таких винищувачів.

Про це у коментарі агентству PAP розповів речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павлак.

Павлак зазначив, що після катастрофи було прийнято рішення про призупинення всіх польотів за участю F-16 до подальшого сповіщення.

Водночас він уточнив, що заборона не стосується оперативних дій, таких як місій, спрямованих на захист польського кордону та повітряного простору.

F-16 регулярно патрулюють кордони Польщі в рамках системи повітряної оборони країни та союзних зобов'язань. Вони несуть чергування у вигляді пар, готових до негайного зльоту у відповідь на потенційні загрози.

Глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш, який у четвер ввечері побував на місці катастрофи, заявив, що всі обставини трагедії будуть з’ясовані, а перед цим буде проведено розслідування та перевірку.

Він також повідомив, що цьогорічні авіашоу в Радомі скасовано.