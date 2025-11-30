Пєсков не вдавався у подробиці майбутньої зустрічі посланця Трампа з російським диктатором.

російський диктатор путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков на брифінгу.

У розмові із російським пропагандистом з телеканалу "Россия" Пєсков заявив, що планується зустріч путіна з Віткоффом приблизно 4-5 грудня. Тобто до початку державного візиту диктатора до Індії.

При цьому більш точну дату Пєсков не назвав. Також він не вдавався у подробиці майбутньої зустрічі посланця Трампа з російським диктатором.