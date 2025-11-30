Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У путіна уточнили, коли той зустрінеться з Віткоффом

30 листопада 2025, 19:53
У путіна уточнили, коли той зустрінеться з Віткоффом
Фото: Reuters
Пєсков не вдавався у подробиці майбутньої зустрічі посланця Трампа з російським диктатором.
російський диктатор путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом перед візитом до Індії - приблизно 4-5 грудня.
 
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков на брифінгу.
 
У розмові із російським пропагандистом з телеканалу "Россия" Пєсков заявив, що планується зустріч путіна з Віткоффом приблизно 4-5 грудня. Тобто до початку державного візиту диктатора до Індії.
 
При цьому більш точну дату Пєсков не назвав. Також він не вдавався у подробиці майбутньої зустрічі посланця Трампа з російським диктатором.
 
Нагадаємо, що 30 листопада високопоставлені представники США проведуть зустріч з українською делегацією щодо мирного плану. Серед них буде і Віткофф, який фактично напряму підтримує російські інтереси, судячи з його дій та публікацій західних ЗМІ.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

