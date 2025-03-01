У путіна з'являється більше козирів, бо Трамп по суті перейшов на його бік – Bloomberg

Трамп і Венс лаяли лідера нації, яка вже три роки бореться за своє існування.

Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс вже розкручують суперечку в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським як демонстрацію американської сили стосовно невдячного прохача. Але їхнє спільне приниження Зеленського увійде в історію — більше того, залишиться в немилості — як ганебний момент американської зради.

Трамп і Венс лаяли лідера нації, яка вже три роки бореться за своє існування. Венс запитав Зеленського, чи він хоч раз дякував за допомогу, яку надали США. Насправді Зеленський дякував США, як і Трампу, десятки разів відтоді, як путін розпочав свою агресивну війну проти України. (І він зробив це знову під час зустрічі в Білому домі).

Просто Зеленський завжди додає, що йому потрібна ще більша підтримка його нації, щоб вижити, і більше гарантій безпеки в будь-яких майбутніх мирних переговорах, щоб стримувати путіна.

Про це пише Bloomberg.

Видання додає, що приниження Трампом Зеленського почалося не під час зустрічі у Білому домі. Воно почалося два тижні тому, коли Трамп зателефонував путіну і домовився про двосторонні переговори між США і росією.

Ці переговори спрямовані на загальне перезавантаження відносин між Вашингтоном і москвою, в якому припинення війни путіна проти України є лише одним з елементів. Трамп виключає з переговорів європейських союзників Америки та Україну, що суперечить політиці США з 2022 року.

Трамп продовжив нападки на Зеленського під час пресконференції та дописами в соціальних мережах, в яких він повторив давно поширювані кремлем тези про те, що Зеленський (а не путін) не має демократичної легітимності і є "диктатором" і що Україна (а не росія) винна у початку війни.

Що ще гірше, і Трамп, і його міністр оборони заздалегідь прибрали свої найкращі козирі з будь-якого майбутнього столу переговорів. Вони заявили, що США не дозволять Україні вступити до НАТО — варіант, який Вашингтон залишав відкритим з 2008 року — і не будуть відправляти своїх військових в Україну.

Будь-яке уявлення про те, що Америка все ще виступає за суверенітет таких країн, як Україна, за міжнародні правила і норми, за право жертв агресії на самозахист — зникло.

"Переможцем цього зіткнення, як і всіх катастрофічних помилок Трампа за останній місяць, є путін. Якби Захід залишився єдиним у підтримці Києва, росія не була б у сильній позиції, коли розпочалися мирні переговори. Її економіка перебуває в жахливому стані, а перемога на полі бою залишається примарною. Але з Трампом, який, по суті, перейшов на бік москви, у путіна з'явилася можливість", — підсумовує видання.