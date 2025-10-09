Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У росії після атаки дронів палає найбільший газопереробний завод Південного федерального округу

09 жовтня 2025, 08:43
У росії після атаки дронів палає найбільший газопереробний завод Південного федерального округу
Фото: firtka.if.ua
Біля об’єкту спостерігались вибухи, дим та полум’я.

У ніч на 9 жовтня 2025 року безпілотники атакували "Лукойл-Коробківський газопереробний завод", розташований у місті Котове Волгоградської області рф. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, місцеві жителі в соцмережах, супутникові дані NASA FIRMS. 

За його словами, у Котовському районі через "падіння уламків збитих БпЛА" сталося загоряння на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури.

Місцеві пабліки та очевидці повідомляють, що прямим об’єктом удару став саме "Лукойл-КГПЗ".

Супутникові знімки системи NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) зафіксували осередки пожежі на території заводу, що підтверджує масштаби інциденту.

Зазначимо, що "Коробківський газопереробний завод" є найбільшим підприємством з переробки природного газу в Південному федеральному окрузі росії. Його річна виробнича потужність становить 450 мільйонів кубометрів газової сировини. Значна частина продукції, зокрема зріджені гази та стабільний бензин, орієнтована на експорт.

 
Росіявійнавтрати рф

