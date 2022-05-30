Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У росії завели нові справи на Google та Meta

російські пристави завели нові справи проти компаній Google та Meta про примусове стягнення штрафів на суми 4 млн і 13 млн відповідно.
У росії завели нові справи на Google та Meta Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на банк даних Федеральної служби судових приставів, оновлених 30 травня.
 
Щодо Google 24 травня було порушено виконавче провадження про стягнення штрафу у розмірі 4 млн рублів на підставі рішення Таганського суду москви. За рішенням того ж суду 17 травня було порушено три справи проти Meta на загальну суму 13 млн рублів.
 
Минулого тижня стало відомо, що пристави повністю стягнули з Google штраф і збори на суму понад 7,7 млрд рублів, призначені за відмови видаляти контент, заборонений в росії.
 
 
Відносно Meta у квітні було порушено виконавче провадження про стягнення оборотного штрафу в розмірі понад 1,9 млрд рублів за таке ж «правопорушення».
 
Це новина прийшла на тлі повномасштабної війни, що розпочала росія в Україні.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2022 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.