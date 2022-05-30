НОВИНИросійські пристави завели нові справи проти компаній Google та Meta про примусове стягнення штрафів на суми 4 млн і 13 млн відповідно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У росії завели нові справи на Google та Meta
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на банк даних Федеральної служби судових приставів, оновлених 30 травня.
Щодо Google 24 травня було порушено виконавче провадження про стягнення штрафу у розмірі 4 млн рублів на підставі рішення Таганського суду москви. За рішенням того ж суду 17 травня було порушено три справи проти Meta на загальну суму 13 млн рублів.
Минулого тижня стало відомо, що пристави повністю стягнули з Google штраф і збори на суму понад 7,7 млрд рублів, призначені за відмови видаляти контент, заборонений в росії.
Відносно Meta у квітні було порушено виконавче провадження про стягнення оборотного штрафу в розмірі понад 1,9 млрд рублів за таке ж «правопорушення».
Це новина прийшла на тлі повномасштабної війни, що розпочала росія в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 05 2022 17:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу
- ФОТО Kalush Orchestra продали кубок Євробачення за $900 тисяч
- ВІДЕО Журналісти ТСН на Донбасі потрапили під обстріл у прямому ефірі
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин