У росії завели нові справи на Google та Meta

російські пристави завели нові справи проти компаній Google та Meta про примусове стягнення штрафів на суми 4 млн і 13 млн відповідно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на банк даних Федеральної служби судових приставів, оновлених 30 травня.

Щодо Google 24 травня було порушено виконавче провадження про стягнення штрафу у розмірі 4 млн рублів на підставі рішення Таганського суду москви. За рішенням того ж суду 17 травня було порушено три справи проти Meta на загальну суму 13 млн рублів.

Минулого тижня стало відомо, що пристави повністю стягнули з Google штраф і збори на суму понад 7,7 млрд рублів, призначені за відмови видаляти контент, заборонений в росії.

Відносно Meta у квітні було порушено виконавче провадження про стягнення оборотного штрафу в розмірі понад 1,9 млрд рублів за таке ж «правопорушення».

Це новина прийшла на тлі повномасштабної війни, що розпочала росія в Україні.