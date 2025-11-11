Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Саратові вчергове горить нафтопереробний завод завдяки атаці дронів

11 листопада 2025, 08:33
Фото: www.ekathimerini.com
Місцеві пишуть про масштабну пожежу.
Саратовський нафтопереробний завод у росії вчергове зазнав успішної дронової атаки Сил оборони - місцеві пишуть про масштабну пожежу.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.
 
Губернатор Саратовської області поскаржився, що внаслідок атаки дронів пошкоджено об'єкт "цивільної інфраструктури". У соцмережах місцеві жителі пишуть про масштабну пожежу на Саратовському НПЗ.
 
З часу попередньої атаки на об'єкт, який працює на військово-промисловий комплекс ворога, минув лише тиждень - Генштаб підтвердив ураження НПЗ. 
 
Підприємство належить підсанкційній "Роснєфті", його потужність складала близько 4,8 мільйона тонн нафти на рік. 
 
війна в Україніросія окупантиатака дронів

