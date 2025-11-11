У Саратові вчергове горить нафтопереробний завод завдяки атаці дронів

Місцеві пишуть про масштабну пожежу.

Саратовський нафтопереробний завод у росії вчергове зазнав успішної дронової атаки Сил оборони - місцеві пишуть про масштабну пожежу.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

Губернатор Саратовської області поскаржився, що внаслідок атаки дронів пошкоджено об'єкт "цивільної інфраструктури". У соцмережах місцеві жителі пишуть про масштабну пожежу на Саратовському НПЗ.

З часу попередньої атаки на об'єкт, який працює на військово-промисловий комплекс ворога, минув лише тиждень - Генштаб підтвердив ураження НПЗ.

Підприємство належить підсанкційній "Роснєфті", його потужність складала близько 4,8 мільйона тонн нафти на рік.