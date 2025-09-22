У Сенаті США запропонували законопроєкт про конфіскацію заморожених активів рф на користь України

Закон передбачає конфіскацію заморожених активів росії для фінансування оборони та відновлення України.

У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували новий двопартійний законопроєкт, який передбачає використання заморожених активів Російської Федерації для фінансування оборони та відновлення України.

Як повідомляє Sky News, ініціативу спільно представили демократ Шелдон Вайтхаус — член Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, та республіканець Джим Ріш — голова Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Законопроєкт REPO 2025 передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів рф, які зберігаються в США, на спеціальний процентний рахунок із поетапною конфіскацією. При цьому щокварталу з цього фонду мінімум 250 млн доларів спрямовуватимуться на підтримку України.

За словами авторів, цей механізм дозволить уникнути додаткового навантаження на американських платників податків і примусить росію платити за свою агресію проти України.

Крім того, Вайтхаус і Ріш закликали країни-партнери також направити близько 5% своїх заморожених російських активів - орієнтовно 11 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 14 млрд доларів) - на підтримку України.

"Володимир Путін і його корумпований режим повинні продовжувати платити за жорстоке вторгнення до своєї мирної сусідки. Заморожені суверенні активи росії це найбільш підходящий ресурс для підтримки України в її обороні та відновленні", - заявив Вайтхаус.

Він додав, що законопроєкт REPO 2.0 стимулюватиме адміністрацію США та союзників із G7 розпочати конфіскацію російських активів і направляти ці кошти Україні за чітким графіком, посилюючи економічний тиск на кремль.