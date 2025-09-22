Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Сенаті США запропонували законопроєкт про конфіскацію заморожених активів рф на користь України

22 вересня 2025, 18:36
У Сенаті США запропонували законопроєкт про конфіскацію заморожених активів рф на користь України
Фото: Укрінформ
Закон передбачає конфіскацію заморожених активів росії для фінансування оборони та відновлення України.

У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували новий двопартійний законопроєкт, який передбачає використання заморожених активів Російської Федерації для фінансування оборони та відновлення України.

Як повідомляє Sky News, ініціативу спільно представили демократ Шелдон Вайтхаус — член Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, та республіканець Джим Ріш — голова Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Законопроєкт REPO 2025 передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів рф, які зберігаються в США, на спеціальний процентний рахунок із поетапною конфіскацією. При цьому щокварталу з цього фонду мінімум 250 млн доларів спрямовуватимуться на підтримку України.

За словами авторів, цей механізм дозволить уникнути додаткового навантаження на американських платників податків і примусить росію платити за свою агресію проти України.

Крім того, Вайтхаус і Ріш закликали країни-партнери також направити близько 5% своїх заморожених російських активів - орієнтовно 11 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 14 млрд доларів) - на підтримку України.

"Володимир Путін і його корумпований режим повинні продовжувати платити за жорстоке вторгнення до своєї мирної сусідки. Заморожені суверенні активи росії це найбільш підходящий ресурс для підтримки України в її обороні та відновленні", - заявив Вайтхаус.

Він додав, що законопроєкт REPO 2.0 стимулюватиме адміністрацію США та союзників із G7 розпочати конфіскацію російських активів і направляти ці кошти Україні за чітким графіком, посилюючи економічний тиск на кремль.

 
СШАактиви рф

Останні матеріали

НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється