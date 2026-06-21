У Сербії тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг

Люди вимагають проведення дострокових загальних виборів.

У сербському місті Нові-Сад відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, учасники якого вшанували пам'ять 16 загиблих внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у 2024 році та висунули вимогу щодо проведення дострокових загальних виборів.

Студентські протести, що поширилися країною після цієї катастрофи, стали викликом для тринадцятирічного правління чинного президента Александара Вучича та Сербської прогресивної партії.

Опозиційні сили, правозахисники та учасники демонстрацій наголошують, що руйнування інфраструктурного об'єкта в Нові-Саді є наслідком системної корупції та неефективного управління державними будівельними проєктами.