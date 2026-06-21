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У Сербії тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг

21 червня 2026, 13:13
У Сербії тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг
Скриншот з відео
Люди вимагають проведення дострокових загальних виборів.
У сербському місті Нові-Сад відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, учасники якого вшанували пам'ять 16 загиблих внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі у 2024 році та висунули вимогу щодо проведення дострокових загальних виборів.
 
Про це пише Reuters.
 
Студентські протести, що поширилися країною після цієї катастрофи, стали викликом для тринадцятирічного правління чинного президента Александара Вучича та Сербської прогресивної партії.
 
Опозиційні сили, правозахисники та учасники демонстрацій наголошують, що руйнування інфраструктурного об'єкта в Нові-Саді є наслідком системної корупції та неефективного управління державними будівельними проєктами.
Під час акції активісти студентського руху скандували гасла проти чинної влади та заявляли про намір змінити політичне керівництво на майбутніх парламентських і президентських виборах. Чергові вибори у Сербії заплановані на 2027 рік, проте Александар Вучич раніше допускав можливість їхнього проведення у найближчі місяці.
 
Окрім вимог щодо виборчого процесу, правозахисні групи та протестувальники звинувачують уряд у придушенні свободи засобів масової інформації, тиску на опонентів та зв'язках із криміналітетом. 
 
Офіційний Белград ці звинувачення відкидає. Водночас під час трансляції, яка збіглася з мітингом опозиції, Александар Вучич закликав своїх прихильників вийти на загальнонаціональний збір під державними прапорами наприкінці червня. Стабільність внутрішньополітичної ситуації та прозорість виборів є критично важливими для євроінтеграційного поступу країни. Сербія зберігає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, проте для продовження інтеграції Белград зобов'язаний продемонструвати прогрес у реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та забезпеченні чесних умов для голосування.
 
Також серед вимог Брюсселя залишається гармонізація зовнішньої політики Сербії із загальноєвропейським курсом, зокрема щодо впровадження санкцій проти рф через вторгнення в Україну.

 

Сербіяпротести

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