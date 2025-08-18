У США не очікують на тристоронній саміт після зустрічі Трампа і Зеленського
У Білому домі вважають, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн не обов’язково призведе до проведення тристороннього саміту за участю росії.
Про це повідомив співрозмовник у Білому домі в коментарі The Washington Post.
За словами джерела, у США сподіваються, що цього тижня може відбутися тристороння зустріч між Трампом, путіним і Зеленським.
"Однак представник попередив, що Білий дім не обов’язково очікує, що зустріч у понеділок призведе до таких результатів", - пише видання.