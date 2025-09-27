У Сирії видали ордер на арешт Башара Асада

Колишнього президента Сирії звинувачують у масових убивствах, тортурах і провокуванні громадянської війни.

Міністерство юстиції Сирії видало ордер на арешт колишнього президента Башара Асада, який після поразки від опозиційних сил у грудні 2024 року втік до росії.

Про це повідомляє сирійське видання Shaam.

Видання пише, що ордер підписав слідчий суддя Дамаска. У документі зазначено, що 60-річного Асада звинувачують у низці тяжких злочинів, зокрема в умисному вбивстві двох і більше осіб, провокуванні громадянської війни та тортурах, що призвели до смерті.

Підставою для обвинувачення стали статті Загального кримінального кодексу Сирії, а також положення закону №16 від 2022 року про заборону катувань.

У тексті ордера надано детальний опис особи Асада, а також зазначено, що всі правоохоронні органи країни зобов’язані заарештувати його незалежно від місця перебування та доставити до місця утримання під вартою. Для виконання наказу допускається залучення підрозділів Збройних сил Сирії.

Також відомо, що в шрудні 2024 армія Асада розбігалася після падіння режиму Асада, кидаючи військову техніку та озброєння, а союзники сирійського президента, російський та іранський режими, не надали йому жодної допомоги, а Асад із сім'єю втік до рф, прихопивши багато награбованого за роки при владі.